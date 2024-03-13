Запашный сообщил о еще одной трагедии в цирке после смерти Влады Морозовой

ИН

Ирина Некрасова

Когда уже введут запрет на участие диких животных в цирковых представлениях?! Неужели кому-то радостно смотреть на то, как над зверями издеваются на арене, заставляя "кнутом и пряником" делать то, что для них несвойственно в природе?! Это вызывает только жалость и сочувствие к подопытным в буквальном смысле животным. Зачем и кому нужны эти глупые трюки с прыжками тигров через огненные кольца и прыжки с тумбы на тумбу из-под палки?!. Неприятное и жестокое зрелище.