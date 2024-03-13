В Большом Московском цирке произошла еще одна трагедия. Внезапно скончался тигр Рой. Информацию сообщил Эдгард Запашный.
Запашный сообщил о еще одной трагедии в цирке после смерти Влады Морозовой
Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Пусть земля будет пухом этой девочке… и Роя жаль, но это жизнь…
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16 час.
ИН
Ирина Некрасова
Когда уже введут запрет на участие диких животных в цирковых представлениях?! Неужели кому-то радостно смотреть на то, как над зверями издеваются на арене, заставляя "кнутом и пряником" делать то, что для них несвойственно в природе?! Это вызывает только жалость и сочувствие к подопытным в буквальном смысле животным. Зачем и кому нужны эти глупые трюки с прыжками тигров через огненные кольца и прыжки с тумбы на тумбу из-под палки?!. Неприятное и жестокое зрелище.
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14 час.
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