Положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии в июне составило 261 млн долларов

Согласно опубликованным сегодня данным статистического управления Новой Зеландии, положительное сальдо торгового баланса страны в июне составило 261 млн долларов, по сравнению с 489 миллионами новозелСогласно опубликованным сегодня данным статистического управления Новой Зеландии, положительное сальдо торгового баланса страны в июне составило 261 млн долларов, по сравнению с 489 миллионами новозеландских долларов в мае.