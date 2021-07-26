TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии в июне составило 261 млн долларов

Согласно опубликованным сегодня данным статистического управления Новой Зеландии, положительное сальдо торгового баланса страны в июне составило 261 млн долларов, по сравнению с 489 миллионами новозелСогласно опубликованным сегодня данным статистического управления Новой Зеландии, положительное сальдо торгового баланса страны в июне составило 261 млн долларов, по сравнению с 489 миллионами новозеландских долларов в мае.

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