Украинские боевики не видят смысла в продолжении вооруженных действий, их боевой дух исчез. Об этом 4 ноября заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной Киеву территории передавал российской армии информацию для ударов по военным объектам противника.
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