Украинские боевики не видят смысла в продолжении вооруженных действий, их боевой дух исчез. Об этом 4 ноября заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной Киеву территории передавал российской армии информацию для ударов по военным объектам противника.