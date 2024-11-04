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Помогавший ВС РФ американец рассказал об испуге украинских боевиков

Помогавший ВС РФ американец рассказал об испуге украинских боевиков

Украинские боевики не видят смысла в продолжении вооруженных действий, их боевой дух исчез. Об этом 4 ноября заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной Киеву территории передавал российской армии информацию для ударов по военным объектам противника.

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