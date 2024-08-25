Доброе утро ☀️

Воскресенье — спокойный и уютный день, который располагает к кулинарным экспериментам. Устройте сегодня чаепитие со вкусным и ароматным пирогом три стакана с молоком Рецепт этой выпечки еще хорош тем, что ингредиенты не нужно взвешивать и вымерять.
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