Stranded cat rescued from balcony ledge in Ukraine

Emergency responders in Ukraine came to the rescue of a cat that climbed to a fourth-story balcony visor on a Kiev building and became stranded.
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