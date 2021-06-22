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Производитель альтернативных морепродуктов Aqua Cultured Foods научился имитировать мышечную ткань

Сейчас компания из Чикаго разрабатывает имитацию мышечной ткани морепродуктов, используя грибок. CEO и основатель стартапа Aqua Cultured Foods Анн Палермо рассказывает, что искала решение, которое позволит накормить быстрорастущее население планеты.

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