Производитель альтернативных морепродуктов Aqua Cultured Foods научился имитировать мышечную ткань

Сейчас компания из Чикаго разрабатывает имитацию мышечной ткани морепродуктов, используя грибок. CEO и основатель стартапа Aqua Cultured Foods Анн Палермо рассказывает, что искала решение, которое позволит накормить быстрорастущее население планеты.
Сейчас компания из Чикаго разрабатывает имитацию мышечной ткани морепродуктов, используя грибок. CEO и основатель стартапа Aqua Cultured Foods Анн Палермо рассказывает, что искала решение, которое позволит накормить быстрорастущее население планеты.
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