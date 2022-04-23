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В МВФ заявили, что Европа сможет обходиться без российского газа не дольше полугода

В МВФ заявили, что Европа сможет обходиться без российского газа не дольше полугода

Европа сможет обходиться без российского газа не дольше шести месяцев. После этого европейская экономика значительно ощутит негативное влияние от отказа, заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

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