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Московский комсомолец в Израиле

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Нетаниягу сравнил решение МУС в Гааге и еврейский погром в Амстердаме

Нетаниягу сравнил решение МУС в Гааге и еврейский погром в Амстердаме

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:«Одной четкой линией соединены две антисемитских атаки на Израиль, которые мы в последнее время видели на голландской земле: подлое юридическое нападение на Государство Израиль в Международном суде в Гааге и преступное насильственное нападение на граждан Израиля на улицах Амстердама .

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