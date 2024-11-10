Нетаниягу сравнил решение МУС в Гааге и еврейский погром в Амстердаме

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:«Одной четкой линией соединены две антисемитских атаки на Израиль, которые мы в последнее время видели на голландской земле: подлое юридическое нападение на Государство Израиль в Международном суде в Гааге и преступное насильственное нападение на граждан Израиля на улицах Амстердама .