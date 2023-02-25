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Михаил Делягин: Деофшоризация — еще одна прелюдия марлезонского балета

Михаил Делягин: Деофшоризация — еще одна прелюдия марлезонского балета

«Частная собственность священна и неприкосновенна, лишь пока служит обществу» Михаил Делягин На фото: российский экономист, публицист и политик Михаил Делягин (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) В послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года президент Путин одной короткой фразой поручил «правительству и парламенту» подготовить меры по деофшоризации российской экономики, после чего в обширном «философском отступлении» в очередной, уже не поддающийся подсчету раз попытался убедить бежавший от российского рейдерства бизнес, что западное рейдерство будет еще хуже.

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