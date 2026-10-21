В Одессе цыгане напомнили ТЦК, что не каждый задержанный остаётся один на один с военкоматом. После задержания мужчины, которого называют ромским бароном, к зданию пришли его сторонники.
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