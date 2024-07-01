Врач объяснила россиянам, почему в жару снижается аппетит

Все дело в том, что летом организм не тратит энергию на поддержание тепла Основная причина снижения аппетита в жару в том, что в летом организм не тратит энергию на поддержание тепла, рассказала РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
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