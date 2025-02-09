Нациков добивают в свинарниках и подвалах: Карта специальной военной операции на Украине на 9 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские войска продолжают уверенное продвижение вперед в рамках Специальной военной операции на Украине.