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Ракетный комплекс С-350 «Витязь» одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS

Ракетный комплекс С-350 «Витязь» одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS

Российские силы смогли одномоментно поразить 12 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. Подробности сообщил в беседе с РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным «Лев».

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