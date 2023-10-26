Все выше, и выше, и выше: Банк России может вновь поднять ключевую ставку, теперь до 14 процентов Экономисты с редким единодушием предрекают уже четвертое за три месяца повышение ключевой ставки Центробанка.
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