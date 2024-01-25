Авторынок-2024: привозить выгоднее, чем производить в России

Автомобильный рынок – один из секторов, который серьезно пострадал за последние два года. Китайские иномарки вытесняют европейские автомобили, продажи автомобилей растут, но все ли так хорошо?Эдуард Фуллер углубляется в эволюцию автомобиля и рассказывает об этом.
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