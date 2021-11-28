Строительство биолаборатории Пентагона в Казахстане: второй Центр Лугара

22 ноября была опубликована статья автора из Казахстана Марата Шибутова под названием, вызывающим оторопь: «Казахстанские биолаборатории – реальная опасность или пропагандистский миф?» Назвать господина Шибутова экспертом, аналитиком сложно, несмотря на то что он написал около двух десятков книг, учебных пособий и методичек, не поддающееся подсчету число статей, а также является членом Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан и еще ряда престижных проправительственных организаций.