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"Крутейший мужчина": Оксана Он впервые публично признала, что родила дочь от объявленного в розыск Энвера Кузьмина

"Крутейший мужчина": Оксана Он впервые публично признала, что родила дочь от объявленного в розыск Энвера Кузьмина

Стилист и дизайнер Оксана Он впервые публично признала, что её дочь Амелия рождена от Энвера Кузьмина, который сейчас вместе с матерью, проректором МГИМО Наталией Кузьминой, объявлен в розыск по делу о мошенничестве.

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