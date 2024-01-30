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Без мигрантов - никаких проблем. Амурская область показала пример всей России

Без мигрантов - никаких проблем. Амурская область показала пример всей России

Перефразируя Марка Твена, можно сказать: есть ложь, есть наглая ложь, а есть фраза "Вот уедут среднеазиатские мигранты – и кто же тогда будет работать?!" Русские регионы, отказавшиеся от неквалифицированной рабочей силы из азиатских республик бывшего СССР, показывают пример всей стране, как поднимать национальное хозяйства, не превращая Россию в филиал Республики Таджикистан.

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