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Первая тренировка, свидание с Сафоновым в ЛЧ и похвала президента клуба: как Батраков адаптируется в «Галатасарае»

Первая тренировка, свидание с Сафоновым в ЛЧ и похвала президента клуба: как Батраков адаптируется в «Галатасарае»

Алексей Батраков постепенно адаптируется в «Галатасарае». Вскоре после прибытия в Турцию он провёл первую тренировку, перед которой обратился к партнёрам с приветственной речью.

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