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Царьград

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Skyeng обнаружил разницу в зарплатах агентов до 100 тыс. рублей

Skyeng обнаружил разницу в зарплатах агентов до 100 тыс. рублей

В первом полугодии 2026 года исследование Skyeng и hh.ru выявило, что агенты по недвижимости, владеющие иностранными языками, получают на 100 тыс.

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