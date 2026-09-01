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Сводка СВО на 1 сентября: российские войска усилили удары по военным объектам

Сводка СВО на 1 сентября: российские войска усилили удары по военным объектам

Киев и Одесса ночью подверглись интенсивной атаке. Одновременно российские подразделения продолжили наступательные действия в районах Орехова, Доброполья и на сумском направлении, сообщает aif.

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