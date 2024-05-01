«Куркытыр өчен генә аткан». Фермер 17 яшьлек кызны үтергән😱 Атудан соң кызны хастаханәгә алып киләләр.
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«Куркытыр өчен генә аткан». Фермер 17 яшьлек кызны үтергән😱 Атудан соң кызны хастаханәгә алып киләләр.