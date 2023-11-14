Киевская власть уже проиграла в конфликте с Россией, это начинают понимать и обычные украинцы. Об этом 13 ноября заявил бывший боец корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.
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