С Днем Победы, Краснодарский край!

- В мае 1945-го наши отцы, деды и прадеды окончательно сломили безжалостного врага. Миллионы людей встретили Великую Победу с чувством гордости за Отечество и слезами на глазах, - говорится в поздравлении.
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