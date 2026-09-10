Главное за ночь 10 сентября: нефть пробила $100 после атак на танкеры

За ночь и на утро 10 сентября главными событиями стали атака морских беспилотников ВСУ на Сочи, новый виток конфликта США и Ирана и скачок нефтяных котировок.
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