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«Флорида» забила 6 голов в двух матчах плей-офф подряд впервые с 1996 года. Тогда клуб вышел в финал

Сегодня «Пантерс» обыграли «Бостон» (6:2) в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли (2-1 в серии), а позавчера – со счетом 6:1.

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