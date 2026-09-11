Делегация из Шэньси: встреча с бизнесом в Москве

14 сентября в 11:30 в Центре международной торговли (Москва, Краснопресненская набережная, 12) состоится деловая встреча российских компаний с представителями китайской делегации из провинции Шэньси.
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