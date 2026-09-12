Oil Industry Braces for Years-Long Iran War

Oil producers, traders, and refiners are bracing for a prolonged war between the United States and Iran in the Persian Gulf with little to no hope of a quick resolution.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым