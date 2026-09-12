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OilPrice

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Oil Industry Braces for Years-Long Iran War

Oil producers, traders, and refiners are bracing for a prolonged war between the United States and Iran in the Persian Gulf with little to no hope of a quick resolution.

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