Кадры обстановки у колонии, откуда выходит "Саша Солдат"

Корреспондент РЕН ТВ Данила Рябчиков показал обстановку у колонии в Тверской области, из которой 18 ноября должен выйти Александр Пустовалов – киллер по прозвищу Саша Солдат, орудовавший в 90-х годах и державший в страхе всю Москву.