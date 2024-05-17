Путин участвует в церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО в Харбине

Президент России Владимир Путин совершает официальный визит в Китай. Во время него он принял участие восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
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