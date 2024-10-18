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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Прибытие самолетов в Барнаул задерживается из-за тумана

Прибытие самолетов в Барнаул задерживается из-за тумана

Город окутал густой туман Туман повлиял на работу барнаульского аэропорта, из-за чего шесть утренних рейсов прибудут в Барнаул со значительным опозданием, следует из онлайн-табло на сайте воздушной-гавани.

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