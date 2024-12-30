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NYT узнала о кибератаке китайских хакеров на системы минфина США

NYT узнала о кибератаке китайских хакеров на системы минфина США

Хакеры, связанные с Китаем, якобы совершили атаку на электронные системы министерства финансов США. Об этом 30 декабря сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо ведомства американскому конгрессу.

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