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Метшин: Казанда сайлауларга килүчеләр саны якынча 63,5 процент тәшкил итте

Метшин: Казанда сайлауларга килүчеләр саны якынча 63,5 процент тәшкил итте

Якынча мәгълүматларга караганда, Казанда сайлауларга килүчеләр саны 63,5 процент тәшкил итте. Бу хакта шәһәр мэры Илсур Метшин эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте.

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