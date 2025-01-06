Зеленский заявил, что презирает Путина и народ России

Фото: OVERCLOCKERS.RU Президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом интервью известному блогеру и подкастеру Лексу Фридману обсудил множество тем, включая международные отношения и внутренние политические вызовы.
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