ВС РФ уничтожили украинскую артиллерию на краснолиманском направлении

РИАМО - 29 ноя. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения ВСУ на краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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