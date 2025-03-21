Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

5 862 подписчика

Свежие комментарии

  • Мечтательница
    Кстати такие же котлетки из свининки или филе рыбы, не менее вкусны. Только время приготовления, в зависимости от мяс...Рубленые котлеты ...
  • Мечтательница
    Я из называю "котлетки растрепки" 😁. Потому что мяско в котлетках ложится не ровно.Рубленые котлеты ...
  • Александр Мальцев
    Да,это вкусно! Причëм,можно сыр не добавлять,готовить без него.В общем,всë равно хороший результат.Рубленые котлеты ...

10 простых способов. Как отбелить пожелтевшие вещи с помощью подручных средств?

10 простых способов. Как отбелить пожелтевшие вещи с помощью подручных средств?

Накрахмаленная белая одежда — это классический образ, который никогда не выйдет из моды. Но есть у нее один и очень большой минус — из-за длительной носки или частой и неправильной стирки она может пожелтеть.

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