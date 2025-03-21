10 простых способов. Как отбелить пожелтевшие вещи с помощью подручных средств?

Накрахмаленная белая одежда — это классический образ, который никогда не выйдет из моды. Но есть у нее один и очень большой минус — из-за длительной носки или частой и неправильной стирки она может пожелтеть.
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