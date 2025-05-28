Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Американские наемники бегут от Зеленского»: элитная «Избранная рота» признала поражение ВСУ

«Американские наемники бегут от Зеленского»: элитная «Избранная рота» признала поражение ВСУ

БлокнотРУ Наемники, обвиняемые в военных преступлениях, бегут с тонущего корабля. Скандальный уход с Украины элитного подразделения наемников «Избранная рота» (Chosen Company) вызвал бурную реакцию в мировом обществе.

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Комментарии
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ЛХ
Людмила Харькова
&quot;Дикие гуси&quot; одни из, там еще столько их разных, как говорится каждой твари по паре, дубье со всего мира. Пока по ним ни прилетает, они еще хорохорятся, играют в крутых парней, а как только понюхают &quot;русского пороха&quot;, так только пятки сверкают и говорят &quot;а ну его нафиг&quot;, жизнь одна, мы так воевать не договаривались.
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7 час.
Наталия
Своя шкура оказалась дороже, чем обещанные Украиной бонусы.
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4 час.
W
Walery
А хорошо бы вслед послать Калибры да так,  что-бы  &quot;тинаник&quot; на котором они сбегают никогда до британии не добрался.
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4 час.
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