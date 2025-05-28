«Американские наемники бегут от Зеленского»: элитная «Избранная рота» признала поражение ВСУ

ЛХ

Людмила Харькова

"Дикие гуси" одни из, там еще столько их разных, как говорится каждой твари по паре, дубье со всего мира. Пока по ним ни прилетает, они еще хорохорятся, играют в крутых парней, а как только понюхают "русского пороха", так только пятки сверкают и говорят "а ну его нафиг", жизнь одна, мы так воевать не договаривались.