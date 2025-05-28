БлокнотРУ Наемники, обвиняемые в военных преступлениях, бегут с тонущего корабля. Скандальный уход с Украины элитного подразделения наемников «Избранная рота» (Chosen Company) вызвал бурную реакцию в мировом обществе.
«Американские наемники бегут от Зеленского»: элитная «Избранная рота» признала поражение ВСУ
Комментарии
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ЛХ
Людмила Харькова
"Дикие гуси" одни из, там еще столько их разных, как говорится каждой твари по паре, дубье со всего мира. Пока по ним ни прилетает, они еще хорохорятся, играют в крутых парней, а как только понюхают "русского пороха", так только пятки сверкают и говорят "а ну его нафиг", жизнь одна, мы так воевать не договаривались.
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7 час.
Наталия
Своя шкура оказалась дороже, чем обещанные Украиной бонусы.
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4 час.
W
Walery
А хорошо бы вслед послать Калибры да так, что-бы "тинаник" на котором они сбегают никогда до британии не добрался.
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4 час.
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