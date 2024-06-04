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В Канаде нашли женщину, желудок который сам вырабатывал спирт

В Канаде нашли женщину, желудок который сам вырабатывал спирт

Канадские врачи провели исследование редкого "синдрома автопивоварни" у 50-летней пациентки. Они обнаружили, что прием антибиотиков и лекарств от гастрита привел к образованию в кишечнике колоний дрожжей, которые превращали сахар в спирт.

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