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Минздрав ДР Конго сделал оптимистичное заявление о лихорадке Эбола

Минздрав ДР Конго сделал оптимистичное заявление о лихорадке Эбола

Министр здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) Самюэль Роже Камба сообщил на пресс‑конференции в Киншасе, что пик вспышки лихорадки Эбола пройден .

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