Иностранные права хотят признать недействительными при нарушении ПДД в России

Иностранные водительские права хотят признать недействительными при нарушении ПДД в России. Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект собирается внести в Госдуму ЛДПР во главе со своим лидером Леонидом Слуцким.
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