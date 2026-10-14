22-летнему вологжанину позвонили якобы из мобильного оператора и попросили продиктовать код из SMS для продления SIM-карты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ПС Поляки на себе по...
- News.de: питомцы ...
- Путин и Трамп про...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым