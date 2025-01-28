Смоляне могут получить субсидию на возведение модульных гостиниц

Субсидия предоставляется в рамках «Туризм и индустрия гостеприимства» Жители Смоленской области могут получить субсидию на строительство модульных гостиниц в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», соответствующий конкурс объявило Минэкономразвития России.