Смоляне могут получить субсидию на возведение модульных гостиниц

Субсидия предоставляется в рамках «Туризм и индустрия гостеприимства» Жители Смоленской области могут получить субсидию на строительство модульных гостиниц в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», соответствующий конкурс объявило Минэкономразвития России.
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