Блокировка имущества и сделок: Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

Американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании имущества ряда лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом.
Американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании имущества ряда лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом.
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