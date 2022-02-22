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Блокировка имущества и сделок: Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

Блокировка имущества и сделок: Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

Американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании имущества ряда лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом.

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