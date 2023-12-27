Вильфранд: Жители 11 регионов России встретят Новый год при аномальном холоде

Синоптики предсказывают сильные морозы в последние дни 2023-го года.Научный руководитель Гидрометеорологического научно исследовательского центра России Роман Вильфанд говорит о том, что как минимум 11 регионов России ждёт аномально холодное (на 7-10 градусов ниже нормы - прим.