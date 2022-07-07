Лишили всего! Little Big после выпуска клипа о ситуации в Украине не могут выступать в России

Недавно группа Little Big выпустила клип, в котором высмеивает все, что сейчас происходит в мире. Песня была написана еще 25 февраля, остальное время заняли съемки и монтаж.
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