Российская компания Larte Design сделала карбоновый обвес для кроссовера BMW XM

Ателье представило пакет доработок для первого за более чем 40 лет самостоятельного проекта BMW M. Для кроссовера — в качестве базового автомобиля взят флагманский вариант Label Red — подготовлен комплексный аэродинамический обвес, целиком выполненный из углеволокна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии