Российская компания Larte Design сделала карбоновый обвес для кроссовера BMW XM

Ателье представило пакет доработок для первого за более чем 40 лет самостоятельного проекта BMW M. Для кроссовера — в качестве базового автомобиля взят флагманский вариант Label Red — подготовлен комплексный аэродинамический обвес, целиком выполненный из углеволокна.