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Копыркин: пограничников РФ поставили на границе Армении по просьбе Пашиняна

Копыркин: пограничников РФ поставили на границе Армении по просьбе Пашиняна

Наблюдательные посты пограничников РФ были размещены на границе Азербайджана и Армении по просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил посол России Сергей Копыркин в разговоре с ереванским порталом 24News.

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