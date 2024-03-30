Копыркин: пограничников РФ поставили на границе Армении по просьбе Пашиняна

Наблюдательные посты пограничников РФ были размещены на границе Азербайджана и Армении по просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил посол России Сергей Копыркин в разговоре с ереванским порталом 24News.
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