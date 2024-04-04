У уральца приставы за долги перед налоговой забрали иномарку

У жителя Екатеринбурга судебные приставы за долги забрали машину. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, в Кировском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании налоговых платежей в размере 107 тысяч рублей.
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