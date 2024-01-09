Израиль идёт на антирекорд?

Галина Светлая

Останутся порядочные люди. А про бомбы.. ваши твари еще за Донбасс не ответили,.. Ломка от правды? Переломитесь скоро. Русская земля очистится от такой нечести фашистской и жидовской.А вы себя к коим относите? Есть нормальные люди- евреи. А жиды это предатели. За Палестину им еще прилетит. Так что не надо ля.. ля... И почему вы решили что только из этой нации состоят вами перечисленные категории?. Русские самый богатый народ-самородок во всех областях.Не путайте жидов и евреев. Зеля- жид паскудный.