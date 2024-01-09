Всего четыре примера: Вьетнам: площадь 331 690 км². США сбросили на Вьетнам 8 млн тонн различных боеприпасов, или в среднем 24 тн/км².
Израиль идёт на антирекорд?
Комментарии
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Галина Светлая
Жиды твари.
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15 час.
Галина Светлая
Останутся порядочные люди. А про бомбы.. ваши твари еще за Донбасс не ответили,.. Ломка от правды? Переломитесь скоро. Русская земля очистится от такой нечести фашистской и жидовской.А вы себя к коим относите? Есть нормальные люди- евреи. А жиды это предатели. За Палестину им еще прилетит. Так что не надо ля.. ля... И почему вы решили что только из этой нации состоят вами перечисленные категории?. Русские самый богатый народ-самородок во всех областях.Не путайте жидов и евреев. Зеля- жид паскудный.
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14 час.
Anatoli Sitnikow
микмик написал то что является фактом, а не эмоциями! 7го октября Хамаз напал на Израэль. Не первый и даже не десятый раз. Когдато этому должен быть конец. Украинцы обстреливали Донецк 8 лет. Русские решили что этому должен быть конец! Аналогично.
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12 час.
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