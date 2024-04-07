В Москве открылась выставка в честь уроженца торопецкого края генерала Куропаткина

В Москве открылась выставка, посвященная уроженцу торопецкого края А. Н. Куропаткину Проект «Война и мир генерала Куропаткина» (6+) посвящен жизненному пути знаменитого военачальника, просветителя Алексея Николаевича Куропаткина и является одним из событий празднования 950-летия Торопца — одного из древнейших городов России.